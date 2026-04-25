В Ростовской области за сутки потушили семь пожаров.

В Ростовской области за сутки потушили 7 пожаров. Об этом сообщили в социальных сетях регионального управления МЧС. Статистику происшествий привели за минувшую пятницу, 24 апреля.

Сотрудники ведомства ликвидировали последствия возгораний и двух дорожных аварий. К сожалению, не обошлось без трагедий. Во время одного из техногенных пожаров погиб человек. Всего на вызовы выезжали 92 спасателя на 23 спецмашинах.

- На 25 апреля запланировано 21 выжигание сухой растительности. Эти профилактические работы пройдут сразу в восьми муниципалитетах, — предупредили жителей в экстренном ведомстве.

Напомним, 20 апреля в донском регионе ликвидировали шесть пожаров. Тогда в микрорайоне Авиагородок в Батайске загорелась квартира на пятом этаже. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили внутри задымленного помещения тело погибшей женщины.

