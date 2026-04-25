В Ростове потратят 176 млн рублей на ремонт Ворошиловского проспекта

В Ростове потратят почти 176 млн рублей на ремонт Ворошиловского проспекта.

В Ростове потратят почти 176 млн рублей на ремонт Ворошиловского проспекта. Соответствующая информация появилась на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Власти города уже начали поиск надежного подрядчика.

Победитель электронного аукциона должен будет полностью обновить дорожное покрытие. Все строительные работы профинансируют из местного бюджета. Начальная стоимость контракта составляет 175,8 миллиона рублей. Приступить к выполнению задачи дорожники должны сразу после подписания документов.

- Срок исполнения контракта включает в себя приемку выполненной работы и ее полную оплату. Подрядчик обязан завершить все этапы до 13 октября 2026 года, — уточняется в опубликованной технической документации.

