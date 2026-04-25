Юрий Слюсарь обсудил с сенатором развитие Ростовской области. Фото: Правительство Ростовской области.

Губернатор Юрий Слюсарь встретился с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным. Об этом глава региона рассказал в своих социальных сетях.

Для Таганрога выделено финансирование на строительство нового лечебного корпуса. Городская больница скорой помощи будет рассчитана на 524 места. Также продолжается масштабная работа по оздоровлению бассейна реки Дон.

— Андрей Владимирович взял под личный контроль сохранение балки Клиновой и укрепление берегов Цимлянского водохранилища. Люди писали, их услышали, и теперь по этим вопросам идет работа. Поддержка значимых проектов продолжится, — подчеркнул губернатор.

Напомним, Багаевский гидроузел уже успешно введен в эксплуатацию. Теперь региональные власти планируют ускорить строительство рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла. Также специалисты в ближайшее время проведут полную реконструкцию трех донских рыбоводных заводов.

