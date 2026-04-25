25-летний житель Шолоховского района перевел мошенникам 800 тысяч рублей. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Житель Шолоховского района перевел мошенникам 800 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях областного МВД. Жертвой хитрой схемы стал 25-летний парень.

Ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Звонивший заявил о десятках оформленных на парня кредитах и микрозаймах. Чтобы спасти ситуацию, аферист убедил дончанина взять реальный заем для исчерпания лимита. Все деньги нужно было срочно отправить на некий безопасный счет.

- Действуя по инструкции мошенника, потерпевший перевел средства на неустановленный счет. После этого лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Заявитель понял обман и обратился в полицию, — уточнили в ведомстве.

Сейчас силовики уже завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские разыскивают причастных к этому преступлению людей. Напомним, настоящие банковские работники никогда не просят переводить сбережения на резервные счета.

Подпишись к нам в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Апрель атакует «каспиец»: Накроют ли дожди Ростовскую область и каких температур ждать, рассказал климатолог

Прогноз погоды в Ростовской области до конца апреля составил климатолог Иошпа (подробнее)