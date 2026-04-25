Союзмультфильм подал иск против ростовского бара из-за нарушения авторских прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Киностудия Союзмультфильм подала иск против ростовского бара. Соответствующая информация уже размещена на официальном сайте арбитражного суда региона. Дело рассмотрят в порядке упрощенного производства.

Знаменитая студия требует взыскать с владельцев заведения двести тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стало незаконное использование чужих авторских прав. В иске фигурирует известный персонаж Волк из популярного мультфильма.

Суд предложил сторонам урегулировать спор мирным путем до начала основных слушаний. Ответчик должен направить письменный отзыв на иск и представить контррасчет. Истцу необходимо передать фотографии спорных товаров с нанесенными изображениями.

Напомним, подобные споры об интеллектуальной собственности часто доходят до судебных разбирательств. Компании обязаны получать официальное разрешение перед использованием любых известных персонажей. Нарушителям грозят серьезные штрафы и денежные компенсации в пользу правообладателя.

Подпишись к нам в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Апрель атакует «каспиец»: Накроют ли дожди Ростовскую область и каких температур ждать, рассказал климатолог

Прогноз погоды в Ростовской области до конца апреля составил климатолог Иошпа (подробнее)