Правоохранители отреагировали на издевательства над собакой в Батайске.

В Батайске полицейские начали проверку из-за жестокого обращения с собакой. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД. Информацию об издевательствах над животным силовики нашли во время мониторинга интернета.

Неравнодушные горожане предали огласке вопиющий случай. Правоохранители оперативно отреагировали на тревожную публикацию. Наряд полиции уже выехал на место предполагаемого происшествия.

- По данному факту проводится тщательная проверка. Сейчас правоохранители устанавливают личность владельца животного. Полицейские выясняют все детали и обстоятельства случившегося, — уточнили в ведомстве.

