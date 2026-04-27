Без электричества окажутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 27 апреля

Отключения света в Ростове на 27 апреля распространятся на сотни домов и затронут тысячи людей в донской столице. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 20:00 отключения ожидаются в домах по улицам:
- улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 68/1а, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;
- проспект Королева, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1М, 1П;
- улица Смелая;
- садоводческое товарищество «Железнодорожник»;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;
- улица Неклиновская, 43А, 45А;
- улица Днепроградская, 60;
- улица Неклиновская;
- улица Ольгинская;
- улица Обливская;
- улица Полоцкая;
- улица Днепроградская;
- переулок Ригельный.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Орбитальная, 17, 19, 21;
- улица Венеры, 23/2;
- переулок Цусимский, 1-13 и 2-30;
- улица Кржижановского, 292-356 и 301-411;
- переулок Валдайский, 12-32 и 11-45;
- улица Краеведческая, 2-12 и 1-7;
- переулок Красных Партизан, 8-78 и 5-79;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- переулок Энергетиков, 6, 8;
- площадь Театральная, 11;
- улица Варфоломеева, 378;
- улица Зенитчиков, 56-62, 65;
- переулок Гвардейский, 78-92;
- улица Козлова, 30-52 и 29-51;
- переулок Доломановский, 111-117;
- улица Нефедова, 27-51 и 34-44;
- улица Солидарности, 1-129 и 2-114;
- переулок Норильский, 14-28;
- улица Александра Блока, 27-39 и 28-36;
- улица Западный карьер, 6;
- улица Батуринская, 20-70, 51-99, 15/1, 13/14, 15/15;
- улица Горбачева, 62-86 и 99-127;
- улица Кулагина, 28-48, 17, 17/1;
- улица Курортная, 45-65 и 46-66;
- улица Международная, 25-29, 35;
- улица Свердловская, 3-5, 37;
- улица Варфоломеева, 313-339 и 352-372;
- проспект Театральный, 93-111;
- улица Черепахина, 328-344;
- улица Текучева, 342-344, 199;
- улица Катаева, 405-421 и 356-376;
- улица Малюгиной, 334-338 и 297-299;
- переулок Нахичеванский, 73-95 и 84-106.
С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:
- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;
- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;
- переулок Тверской, 37-97 и 38-94;
- переулок Клязьминский, 74-94;
- улица Белорусская, 90-106;
- улица Украинская, 109-125 и 88-104;
- улица Байкальская, 99-143 и 100-148;
- улица Доватора, 144/1, 148, 185, 185А, 195;
- улица Издательская, 43/24;
- садоводческое товарищество «Локомотив»;
- улица Карпатская, 49-91 и 50-90;
- улица Ковалевской, 53-77 и 56-84;
- улица Лесная, 123-161 и 122-158;
- улица Линейная, 103-155 и 112-166;
- улица Лобачевского, 51-99 и 52-108;
- улица Маршальская, 46-72, 88;
- улица Семипалатинская, 50-124, 51-113, 139А, 141А, 143А;
- улица Щедрая, 7;
- улица Городская, 2-10 и 1-11;
- улица Джапаридзе, 17-39 и 12-18;
- улица Смотровая, 27-63 и 24-52;
- улица Окраинная, 6-18 и 7-21;
- улица Пирамидная, 35-89 и 32-80;
- улица Мечникова, 22-42 и 19-29;
- улица Павленко, 20;
- улица Культурная, 69-85 и 76-90;
- улица 8 Марта, 1, 21-25, 24-28;
- улица Передовая, 2-26 и 1-25;
- переулок Хабаровский, 97-103 и 84-96;
- улица Карла Либкнехта, 73-85 и 94-110;
- улица Курганная, 40-106 и 25-133;
- улица Возрождения, 90б.
