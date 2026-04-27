Без электричества окажутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 27 апреля

Тысячи людей останутся без электричества в понедельник.

Отключения света в Ростове на 27 апреля распространятся на сотни домов и затронут тысячи людей в донской столице. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 20:00 отключения ожидаются в домах по улицам:

- улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 68/1а, 70, 70Б, 70Е, 71, 71/1, 73, 74, 74Б, 76Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2;

- проспект Королева, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1М, 1П;

- улица Смелая;

- садоводческое товарищество «Железнодорожник»;

- садоводческое некоммерческое товарищество «Восход»;

- улица Неклиновская, 43А, 45А;

- улица Днепроградская, 60;

- улица Неклиновская;

- улица Ольгинская;

- улица Обливская;

- улица Полоцкая;

- улица Днепроградская;

- переулок Ригельный.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Орбитальная, 17, 19, 21;

- улица Венеры, 23/2;

- переулок Цусимский, 1-13 и 2-30;

- улица Кржижановского, 292-356 и 301-411;

- переулок Валдайский, 12-32 и 11-45;

- улица Краеведческая, 2-12 и 1-7;

- переулок Красных Партизан, 8-78 и 5-79;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- переулок Энергетиков, 6, 8;

- площадь Театральная, 11;

- улица Варфоломеева, 378;

- улица Зенитчиков, 56-62, 65;

- переулок Гвардейский, 78-92;

- улица Козлова, 30-52 и 29-51;

- переулок Доломановский, 111-117;

- улица Нефедова, 27-51 и 34-44;

- улица Солидарности, 1-129 и 2-114;

- переулок Норильский, 14-28;

- улица Александра Блока, 27-39 и 28-36;

- улица Западный карьер, 6;

- улица Батуринская, 20-70, 51-99, 15/1, 13/14, 15/15;

- улица Горбачева, 62-86 и 99-127;

- улица Кулагина, 28-48, 17, 17/1;

- улица Курортная, 45-65 и 46-66;

- улица Международная, 25-29, 35;

- улица Свердловская, 3-5, 37;

- улица Варфоломеева, 313-339 и 352-372;

- проспект Театральный, 93-111;

- улица Черепахина, 328-344;

- улица Текучева, 342-344, 199;

- улица Катаева, 405-421 и 356-376;

- улица Малюгиной, 334-338 и 297-299;

- переулок Нахичеванский, 73-95 и 84-106.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;

- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;

- переулок Тверской, 37-97 и 38-94;

- переулок Клязьминский, 74-94;

- улица Белорусская, 90-106;

- улица Украинская, 109-125 и 88-104;

- улица Байкальская, 99-143 и 100-148;

- улица Доватора, 144/1, 148, 185, 185А, 195;

- улица Издательская, 43/24;

- садоводческое товарищество «Локомотив»;

- улица Карпатская, 49-91 и 50-90;

- улица Ковалевской, 53-77 и 56-84;

- улица Лесная, 123-161 и 122-158;

- улица Линейная, 103-155 и 112-166;

- улица Лобачевского, 51-99 и 52-108;

- улица Маршальская, 46-72, 88;

- улица Семипалатинская, 50-124, 51-113, 139А, 141А, 143А;

- улица Щедрая, 7;

- улица Городская, 2-10 и 1-11;

- улица Джапаридзе, 17-39 и 12-18;

- улица Смотровая, 27-63 и 24-52;

- улица Окраинная, 6-18 и 7-21;

- улица Пирамидная, 35-89 и 32-80;

- улица Мечникова, 22-42 и 19-29;

- улица Павленко, 20;

- улица Культурная, 69-85 и 76-90;

- улица 8 Марта, 1, 21-25, 24-28;

- улица Передовая, 2-26 и 1-25;

- переулок Хабаровский, 97-103 и 84-96;

- улица Карла Либкнехта, 73-85 и 94-110;

- улица Курганная, 40-106 и 25-133;

- улица Возрождения, 90б.

