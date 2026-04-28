Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 28 апреля

Без света останутся сотни домов.

Отключения света в Ростове на 28 апреля запланированы на десятках улиц и затронут тысячи людей. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- переулок Цусимский, 1-13 и 2-30;

- улица Кржижановского, 292-356 и 301-411;

- переулок Валдайский, 12-32 и 11-45;

- улица Краеведческая, 2-12 и 1-7;

- переулок Красных Партизан, 8-78 и 5-79;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица Украинская, 88-104;

- переулок Клязьминский, 72-94;

- переулок Тверской, 51-97, 54-94;

- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;

- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;

- улица Белорусская, 90-106;

- улица Украинская, 109-125 и 88-104;

- проспект 40 лет Победы, 73/5, 73/6, 73/7, 73/9, 73/15, 73/17, 73Д, 73Е, 75/8, 75Д, 75Е, 75Ж;

- улица Немировича-Данченко, 43-75 и 46-72;

- улица Калитвинская, 11-17;

- улица Подъездная, 1-35 и 2-28;

- улица Шеболдаева, 26-32;

- переулок Педагогический, 30-48 и 33-47;

- переулок Каляевский, 36-54 и 29-47;

- переулок Боевой, 46-64 и 37-55;

- переулок Орджоникидзе, 51-69 и 34-54;

- переулок Ашхабадский, 37-55 и 22-40;

- улица Кочубея, 2-50, 3, 13;

- улица Портовая, 162-188, 183-185, 221;

- улица Интернациональная, 33-41 и 42-48;

- улица Черкесская, 2-20 и 1-23;

- переулок Шефский спуск, 2;

- улица Литвинова, 52;

- улица Батуринская, 20-74 и 51-99;

- улица Коминтерна, 35;

- улица Международная, 23-29, 28;

- улица Кулагина, 28-34 и 11-15.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

- улица Красноармейская, 141/128;

- улица Города Волос, 112/130.

