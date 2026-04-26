В Ростове за убийство в автомастерской задержали мужчину

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону в одной из мастерских по ремонту автомобилей произошло убийство, сообщили в региональном следкоме. По версии следствия, двое мужчин распивали спиртное, на фоне чего между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент 40-летний мужчина не сумел сдержать ярость, схватил кирпич и напал на оппонента.

В результате 39-летний ростовчанин от полученных травм скончался на месте преступления. Подозреваемого быстро вычислили и задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее мужчина неоднократно был судим, — рассказали в донском следкоме.

