В Ростове на Буденновском избили человека

Полиция проверяет информацию о драке в центре города. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Ростове-на-Дону на проспекте Буденновском в ночь на 26 апреля произошла драка. Об этом в городских пабликах рассказали свидетели случившегося.

По словам очевидцев, вначале мужчины отдыхали в одном из ночных клубов. После между ними случился конфликт, в результате которого один избил второго.

В ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что по факту случившегося в Ленинском районе проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о драке в ЖК «Суворовский». В результате стычки четверых человек доставили в отдел полиции.

