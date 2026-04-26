В Ростове водитель иномарки сбил семилетнего ребенка

По факту ДТП проводят проверку. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону в воскресенье, 26 апреля, произошла авария, в которой пострадал ребенок. По данным областной ГАИ, семилетний пешеход переходил дорогу вместе со взрослым в неположенном месте.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Фольксвагена» не успел вовремя среагировать и сбил несовершеннолетнего.

— В результате ребенок был экстренно госпитализирован. По факту ДТП идет проверка, — рассказали в Донской ГАИ.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове на Михаила Нагибина в ДТП попали два автобуса с пассажирами