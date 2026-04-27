В Ростовской области предупредили о заморозках на новой рабочей неделе

Перепад температур может повлиять на цветущие культуры.

На новой рабочей неделе в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -3 градусов. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» предупредили в ГУ МЧС России по региону.

Ночные заморозки сохранялись прошедшей ночью, также они продолжатся в ночь с 27 на 28 апреля и утром 28 апреля.

Из-за перепада температур возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельхозкультур и возможным повреждением цветущих почек ранних косточковых культур.

Спасатели напоминают: при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112», это единый номер вызова экстренных оперативных служб.

