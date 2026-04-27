Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2026 10:31

На колокольне Свято-Троицкого прихода в Таганроге установили крест

Торжественную службу провели в честь установки креста на колокольне Свято-Троицкого прихода Таганрога
Ангелина СКИБА
Чин на поставление креста на колокольню совершил епископ Таганрогский Артемий. Фото: официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии

Чин на поставление креста на колокольню совершил епископ Таганрогский Артемий. Фото: официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии

На строящейся колокольне Свято-Троицкого прихода Таганрога установили крест. СМИ об этом сообщили в конце апреля, но, по информации сайта Ростовской-на-Дону епархии, эти работы выполнили еще в середине месяца.

Чин на поставление креста на колокольню совершил епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии.

Торжественное мероприятие посетили глава городской думы Таганрога Роман Корякин, заместитель председателя городской думы Валерий Селиванов, педагоги и воспитанники приходской воскресной школы, представители военно-патриотического клуба «Пересвет» и «Русской общины».

Напомним, строительство здания колокольни на месте нового храмового комплекса во имя Святой Троицы начали в мае 2024 года. Храмовый комплекс назвали в честь Троицкой крепости, которая была возведена 325 лет назад.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове на Суворовском произошла массовая драка

В Ростове у бара в одном из ЖК произошла драка (подробности)