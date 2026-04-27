НовостиОбщество27 апреля 2026 10:58

Мебель из макулатуры начали производить в Ростове

Ангелина СКИБА
Картонную мебель используют на мероприятиях или как временное решение во время ремонта.

Фото: Владимир МАЗЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Производитель упаковки в Ростове-на-Дону один из первых в России начал осваивать создание мебели из гофрокартона. Для сохранения окружающей среды на предприятии работают именно с макулатурой, а не с целлюлозой, сообщает «Город N».

- Идея проекта родилась в начале 2025 года, когда участвовали в выставках и форумах в странах Азии. Решили привнести этот опыт в Россию. У такой мебели несколько преимуществ: доступная цена, простота сборки, удобство транспортировки и хранения, экологичность, продукция легко перерабатывается и не содержит токсичных веществ, - рассказала изданию директор ООО «Донская Гофротара» Людмила Горбанева.

Известно, что одна из строительных компаний Тюмени уже оформила шоу-рум своего ЖК закупленными в Ростове картонными креслами, стеллажами, столом и стульями.

За рубежом картонную мебель используют на различных мероприятиях, а также как временное решение во время ремонта или переезда. Издения могут подойти для использования на дачах, в офисах, учебных заведениях и при оформлении общественных пространств.

