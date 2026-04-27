Участок трассы между Ростовом и Ставрополем отремонтируют до лета

Подрядчик должен уложить дорожное покрытие и нанести разметку.

В Кагальницком районе Ростовской области до конца весны 2026 года собираются обновить 1,85 км трассы между Ростовом-на-Дону и Ставрополем. Работы планируются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщают в донском правительстве.

Подрядчик должен уложить выравнивающий слой и покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, а также нанести дорожную разметку.

Добавим, речь идет об участке трассы регионального значения. Сама дорог проходит через несколько районов Дона и активно используется как местными жителями, так и транзитным транспортом.

- Новый асфальтобетонный слой будет находиться на гарантии в течение шести лет. Реализация проекта направлена на улучшение состояния дороги, повышение безопасности дорожного движения и сокращение времени в пути для жителей и гостей региона, - прокомментировала заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

