В Ростове из-за взрыва газового баллона в такси погибла девушка

Врачи скорой помощь констатировали смерть. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону во вторник, 28 апреля, произошло серьезное ЧП. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, примерно в половине десятого утра на улице Щедрина в автомобиле взорвался газовый баллон.

— Погибла девушка.На место выезжали две единицы техники, — прокомментировали в ведомстве.

Очевидцы трагедии в социальных сетях добавили, что ЧП случилось с машиной такси. Также, по словам ростовчан, после взрыва газовый баллон начал «летать» по улице.

— Зацепил автобус, врезался в стену дома и упал на противоположной стороне. Движение перекрыто, — поделился свидетель случивщегося в одном из городских пабликов.

Как позже прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области, 45-летний водитель "Рено Логана" пострадал. Погибшей пассажирке было 34 года.

- В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и экстренные службы, - отметили в Донском главке.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Обрушилась часть дома, пострадали два человека: Что известно о громком хлопке, который напугал ростовчан вечером 26 марта

https://www.rostov.kp.ru/daily/27768/5227877/