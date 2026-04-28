НовостиОбщество28 апреля 2026 8:49

В Аксайском районе построят новый Дом культуры за 140 миллионов рублей

Екатерина ПОПОВА
В поселке Щепкине Аксайского района в этом году установят новый модульный Дом культуры. На его строительство в бюджете поселения предусмотрено 140,4 миллиона рублей. Поручение дал губернатор Юрий Слюсарь после рабочей поездки в район в 2025 году. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Сейчас под здание уже готовят основание. До конца апреля с подрядчиком заключат контракт на поставку модуля, а само здание планируют смонтировать до конца года.

Новый ДК появится вместо старого учреждения, которое сейчас находится в обычном административном здании. После открытия здесь планируют запустить интерактивное пространство памяти героев Великой Отечественной войны и СВО, краеведческий казачий уголок, межнациональный клуб для молодежи и другие проекты.

