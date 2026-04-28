НовостиОбщество28 апреля 2026 12:16

В Ростовской области синоптики продлили предупреждение о заморозках

Ночные заморозки до -3 градусов сохранятся на Дону до 1 мая
Ангелина СКИБА
Температурные качели могут повлиять на цветущие почки деревьев.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области продлили предупреждение о заморозках. По информации ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», по ночам и утром в воздухе и на поверхности почвы с 29 апреля по 1 мая ожидается от -1 до -3 градусов.

Напомним, ранее такие же перепады температур прогнозировали в ночные и утренние часы 29 и 30 апреля.

Добавим, из-за заморозков в Ростовской области возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельхозкультур. Также температурные качели могут повлиять на цветущие почки ранних косточковых культур.

