Более 2,6 тысячи такси без ОСАГО выявили в Ростовской области

На Дону ведется работа по повышению качества и безопасности услуг в сфере легкового такси. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области ведется работа по повышению качества и безопасности услуг в сфере легкового такси. Одно направлений работы - контроль за наличием у водителей действующего полиса ОСАГО, рассказала заместитель губернатора - министр транспорта Алена Беликова.

- Наличие действующего полиса страхования - гарантия того, что в случае ДТП или других инцидентов пассажиры получат необходимую защиту. Автомобили, работающие без ОСАГО, зачастую предоставляют услуги ненадлежащего качества или вовсе действуют вне правового поля, - пояснила Алена Беликова.

С декабря 2025 года минтранс Ростовской области и Национальная система страхования (НСИС) уточняют наличие страховых полисов у машин, внесенных в региональный реестр легковых такси.

- По итогам первого квартала 2026 года из реестра исключили около 2,6 тысячи автомобилей без полиса ОСАГО. А в декабре прошлого года, по результатам первичной выгрузки данных, таких легковых такси выявили более 5,1 тысячи из 25,3 тысячи зарегистрированных в области, - добавила Алена Беликова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП такси с автобусом в Ростове

Следователи выясняют причины аварии на улице Щедрина в Ростове (подробности)