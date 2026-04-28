В центре Ростова с крыши исторического здания упал шпиль

На месте происшествия установили фан-барьеры для безопасности пешеходов. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону с крыши здания, в котором находится кафе «Золотой колос», рухнула башенка со шпилем, а после этого вниз посыпалась штукатурка. О произошедшем сообщили в соцсетях.

По информации городских властей, речь идет о доме на Большой Садовой, 43/32.

- Произошло обрушение шпиля ротонды на крыше. Дом является объектом культурного наследия регионального значения. Помещения - в частной собственности. Дом находится под управлением УК ООО «Мир вашему дому», - уточнили в администрации Ростова-на-Дону.

На месте происшествия привлекли спасателей городского управления по делам ГО и ЧС. Также дальнейшие действия обсуждают с ГУ МЧС России по Ростовской области. Районная администрация установила фан-барьеры для безопасности пешеходов.

- Ранее управляющая компания дома направила заявление комитету по охране ОКН с просьбой выдать задание на проведение работ по сохранению здания, - добавили в ростовской администрации.

Напомним, летом 2024 году по тому же адресу зафиксировали обрушение штукатурной облицовки балкона. Тогда части облицовки упали на пешеходную аллею, пострадавших не было.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове определят состояние старинного здания в переулке Крепостном

Власти Ростова определятся, ремонтировать или сносить старинный дом на Крепостном (подробности)