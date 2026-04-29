НовостиОбщество29 апреля 2026 4:56

В Ростовской области заблокировали более 1000 сайтов по продаже БАДов

Дмитрий КУТЕПОВ
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости внимательно относиться к выбору БАДов.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

С начала 2026 года в Ростовской области было заблокировано более тысячи интернет-ресурсов, через которые велась незаконная торговля биологически активными добавками. Такие данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора, специалисты которого участвуют в выявлении и блокировке подобных площадок.

В ведомстве пояснили, что на заблокированных сайтах размещалась информация о розничной продаже БАДов, чья продажа на территории России запрещена. Значительная часть этой продукции не имела государственной регистрации. Кроме того, некоторые добавки предлагались покупателям под видом пищевых, хотя в их составе были обнаружены вещества, чья концентрация превышала установленные безопасные уровни.

Представители Роспотребнадзора напомнили жителям региона о необходимости внимательно относиться к выбору такой продукции. Специалисты советуют приобретать только те биологически активные добавки, которые прошли государственную регистрацию и имеют соответствующее свидетельство. Покупателям также рекомендуют обращаться к проверенным поставщикам и избегать продукции, которая продается под видом пищевых добавок, поскольку последние предназначены исключительно для промышленного использования при изготовлении продуктов питания.

