В Ростовской области 28 апреля произошло пять техногенных пожаров

В тушении пожаров и спасении людей в ДТП было задействовано 132 сотрудника МЧС.

В Ростовской области за минувшие сутки, 28 апреля, зарегистрировали пять возгораний техногенного характера. Информацию об этом предоставили в главном управлении МЧС по региону.

По данным чрезвычайного ведомства, помимо этого, в течение дня сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий трех аварий на дорогах, где из поврежденных автомобилей были спасены четыре человека.

Общая группировка сил, задействованная для реагирования на происшествия, насчитывала 132 человека личного состава, в распоряжении которых находилось 33 единицы специальной техники.

