Рыбу без маркировки и ветеринарных документов нашли на рынке в Шахтах

Нелегальная рыба продавалась в двух торговых точках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время рейда на городском рынке в Шахтах нашли охлажденную рыбу без маркировки и ветеринарных документов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

- Нелегальная рыба продавалась в двух торговых точках. В действиях индивидуальных предпринимателей усматриваются признаки административного правонарушения (ч. 1 ст. 10.8 КРФобАП, ч. 1 ст. 14.43 КРФобАП, - сообщили в полиции.

Также на рынке две шахтинки вели предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. По этому факту начали административное производство. Женщин собираются привлечь к ответственности за торговлю без лицензии (ч. 1 ст. 14.1 КРФобАП).

В МВД уточнили, что проверку на рынке провели в рамках операции «Путина-2026». В ней вместе с правоохранителями участвовали общественники и сотрудник управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

