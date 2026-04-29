Глава Ростовской области поддержал идею о снижении долговой нагрузки регионов

Губернатор Юрий Слюсарь. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об инициативе по снижению долговой нагрузки в регионах. Соответствующий пост был опубликован в соцсетях.

- Президент Владимир Владимирович Путин поддержал предложение «Единой России» отсрочить регионам погашение бюджетных кредитов. Выплаты перенесут с текущего года на более поздний срок. Для нас это снизит нагрузку на бюджет. Владимир Владимирович поручил обеспечить решение этого вопроса, - рассказал Юрий Слюсарь.

Донской глава напомнил, что на прошлой неделе Ростовской области уже списали 1 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам.

- Это те деньги, которые мы направили на важные направления - поддержку участников СВО, малого и среднего бизнеса, ремонт лифтов. Глава государства акцентировал внимание на том, что ранее регионам списали только две трети долга, оставшуюся часть необходимо погасить, - добавил Юрий Слюсарь.

