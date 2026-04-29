Воссозданное в Новочеркасске военное училище связи объявило о наборе курсантов

Новочеркасское высшее военное командное училище связи объявило набор курсантов.

В 2026 году воссозданное в Ростовской области Новочеркасское высшее военное командное училище связи (НВВКУС) объявило набор курсантов. Об этом сообщили власти Новочеркасска.

Направление подготовки - «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи». Специализации две: системы радиосвязи специального назначения, а также системы коммутации и сети связи специального назначения.

На обучение принимаются люди в возрасте от 16 до 30 лет.

Русский язык и математику необходимо сдать обязательно. Минимальные баллы ЕГЭ по этим предметам - 36 и 27 баллов соответственно. Также по выбору предлагают сдать физику (36 баллов) или информатику (40 баллов).

В 2026 году поступление проводится на базе Военной академии связи в Санкт-Петербурге. Само обучение начнется 1 сентября в Новочеркасске. Приемная комиссия уже работает.

