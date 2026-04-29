Власти направят финансовую поддержку аграриям Ростовской области

Выделенные средства помогут хозяйствам завершить сев и провести подкормку.

Аграрии Ростовской области получат 1,8 млрд рублей поддержки до 1 июня. Об этом в соцсетях сообщила глава донского министерства сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко.

- Эти средства позволят хозяйствам работать ритмично: завершить сев, провести подкормку без задержек финансирования. Средства распределены по направлениям: зерновая субсидия, элитное семеноводство, производство молока, страхование в животноводстве, овощеводство и картофелеводство, - рассказала Анна Касьяненко.

По словам министра, по озимому севу уже выплатили страховые премии - 316,7 млн рублей. Также провели отборы по зерновой субсидии и поддержке переработки молока. В этом случае общая сумма составила более 839 млн рублей.

- На этой неделе перечисляем еще 439 млн рублей, из них 369,5 млн - зерновая субсидия (27% от лимита) и 69,4 млн - на поддержку переработки молока. По этому направлению лимит будет закрыт полностью, - добавила Анна Касьяненко.

