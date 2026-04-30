В ночь на 30 апреля Ростовская область подверглась атаке беспилотников

В ночь на 30 апреля Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
Силы ПВО уничтожили вражеские дроны в пяти районах Ростовской области: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском.
- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, - говорится в сообщении.
В настоящее время беспилотная опасность в донском регионе все еще сохраняется. Власти простят жителей быть осторожными.
