В ночь на 30 апреля Ростовская область подверглась атаке беспилотников

Ростовская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 30 апреля. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 30 апреля Ростовская область подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уничтожили вражеские дроны в пяти районах Ростовской области: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, - говорится в сообщении.

В настоящее время беспилотная опасность в донском регионе все еще сохраняется. Власти простят жителей быть осторожными.

