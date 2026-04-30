Краснодарский холдинг оспорит национализацию Ростовского ипподрома

Судебный акт обращен к немедленному исполнению. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Национализацию недвижимого имущества ипподрома Ростова-на-Дону оспорит холдинг из Краснодарского края. В компании утверждают, что сделка по приобретению двух ООО, владеющих спорной землей, проходила при тщательной экспертизе.

- Провели тщательную юридическую экспертизу, которая не выявила никаких рисков. К моменту сделки ипподром находился в частной собственности уже около 23 лет (с 2001 года). Никто не предполагал, что ипподром мог перейти в частную собственность незаконно, - прокомментировали в компании.

В организации добавили, что планировали принять участие в реновации и строительстве нового ипподрома с улучшенной инфраструктурой для испытания скаковых лошадей.

- Судебный акт обращен к немедленному исполнению, мы добросовестно его исполним, но при этом продолжим добиваться справедливого решения в судах высшей инстанции, - подчеркнули в компании.

Напомним, 29 апреля Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы бывшего главы Ростовской области и остальных участников процесса по ипподрому донской столицы.

