Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

Пострадавших нет, ущерб выясняется.

В акватории реки Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. По факту происшествия проводится процессуальная проверка, сообщает в соцсетях Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По информации ведомства, столкновение произошло вечером 28 апреля на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон. Теплоходы столкнулись правыми бортами, оба судна получили механические повреждения.

- Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировали. Ущерб выясняется, - прокомментировали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В рамках проверки устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

