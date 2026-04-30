НовостиПроисшествия30 апреля 2026 8:53

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

Следователи выясняют причины столкновения двух теплоходов на реке Дон в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Пострадавших нет, ущерб выясняется.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В акватории реки Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. По факту происшествия проводится процессуальная проверка, сообщает в соцсетях Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По информации ведомства, столкновение произошло вечером 28 апреля на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон. Теплоходы столкнулись правыми бортами, оба судна получили механические повреждения.

- Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировали. Ущерб выясняется, - прокомментировали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В рамках проверки устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

