64 тонны мяса птицы отправили на экспорт из Ростовской области

Продукция соответствовала требованиям страны-импортера.

С 20 по 24 апреля 2026 года в Ростовской области на экспорт оформили три партии птицы общим весом в 64 тонны. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

- Продукцию направили в Узбекистан (19 тонн), Таджикистан (19 тонн) и Саудовскую Аравию (26 тонн). Мясо признали безопасным в ветеринарно-санитарном отношении, оно соответствовало требованиям страны-импортера, - говорится на сайте надзорного ведомства.

Качество подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений требований в части законности происхождения продукции не выявили. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

