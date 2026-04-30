В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В мае в Ростовской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает СКЖД.

Изменения вызваны ремонтными работами на путях 8 и 11 мая. Из-за них поезд № 6364 сообщением Кутейниково – Лихая отправится в путь не в 14.53, как указано в расписании, а на 28 минут позже. Кроме того, поезд № 6158, следующий по маршруту Лихая – Ростов, повезет пассажиров не в 18.12, а спустя 28 минут. Соответственно, оба прибудут на конечную станцию позже запланированного времени.

В СКЖД напомнили, что электрички следуют со всеми остановками согласно графику. Узнать актуальное расписание можно на сайте компании, а также у билетных кассиров и на информационных табло.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 20 поездов задержались в пути после атаки дронов в Ростовской области

После повреждения контактной сети на станции Сальск ряд поездов отстали от графика (подробнее)