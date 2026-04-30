НовостиОбщество30 апреля 2026 17:25

В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов

Изменения в графике движения электричек под Ростовом вызвано ремонтными работами
Марина ЮРЬЕВА
В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В мае в Ростовской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает СКЖД.

Изменения вызваны ремонтными работами на путях 8 и 11 мая. Из-за них поезд № 6364 сообщением Кутейниково – Лихая отправится в путь не в 14.53, как указано в расписании, а на 28 минут позже. Кроме того, поезд № 6158, следующий по маршруту Лихая – Ростов, повезет пассажиров не в 18.12, а спустя 28 минут. Соответственно, оба прибудут на конечную станцию позже запланированного времени.

В СКЖД напомнили, что электрички следуют со всеми остановками согласно графику. Узнать актуальное расписание можно на сайте компании, а также у билетных кассиров и на информационных табло.

