НовостиОбщество30 апреля 2026 17:50

В Ростове появится развлекательный комплекс стоимостью 490 миллионов рублей

Развлекательный комплекс на улице Левобережной в Ростове строит инвестор
Марина ЮРЬЕВА
В Ростове возводят новый развлекательный комплекс.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове на улице Левобережной инвестор построит развлекательный комплекс. Об этом сообщил в канале МАХ глава городской администрации Александр Скрябин.

В настоящее время рабочие возводят вертикальные железобетонные конструкции второго этажа, а специалисты подключают коммуникации. Общий объем инвестиций оценивается в 490 миллионов рублей.

- После запуска этого проекта налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 92,1 миллиона рублей в год, - подчеркнул глава города на заседании Совета по инвестициям.

