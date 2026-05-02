По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 2 мая будет прохладной, дождливой и ветреной. Подробный прогноз на субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 2 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Утром пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не предвидится. Северо-восточный ветер разовьет скорость до 4 - 9 м/с. В ночь на 3 мая пройдет слабый дождь. Ветер северо-восточный задует со скоростью 4 - 9 м/с.

В Ростовской области в субботу будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшой и умеренный дождь, днем по южной половине — сильный дождь. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, днем местами порывы усилятся до 12 - 14 м/с. В ночь на воскресенье прогнозируются местами небольшой, а ночью в отдельных районах умеренный дождь. Ветер северо-восточный задует со скоростью 4 - 9 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 2 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +11 — +13 градусов. В ночь на 3 мая столбики термометров опустятся до +4 — +6 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +9 до +14 градусов. В ночь на воскресенье ожидается от +2 до +7 градусов, в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1 — -3.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

