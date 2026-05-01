Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2026 9:54

В Ростовской области подорожало мясо перед майскими праздниками

Говядина и свинина прибавили в цене, курица осталась на месте
Татьяна ТИХОНОВА
Шашлык подрос в цене перед майскими праздниками.

Шашлык подрос в цене перед майскими праздниками.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области подорожало мясо в преддверии майских праздников. Данные приводит Ростовстат.

За неделю с 20 по 27 апреля говядина в регионе подорожала с 700 до 702,14 рубля за килограмм. Свинина выросла в цене с 422 до 424,69 рубля. Курица осталась без изменений — 215,49 рубля.

Самая дорогая говядина — в Таганроге, 747,07 рубля за кило. Самые низкая цена — в Сальске, 645,58 рубля.

Свинина тоже дороже всего в Таганроге — 453,49 рубля за килограмм. А дешевле всего — в Ростове, где килограмм стоил 401,8 рубля.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове подсчитали стоимость шашлыка на майские праздники

В Ростове цены на мясо разнятся в магазинах и на рынках (подробнее)