В Ростовской области подорожало мясо перед майскими праздниками

Шашлык подрос в цене перед майскими праздниками. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области подорожало мясо в преддверии майских праздников. Данные приводит Ростовстат.

За неделю с 20 по 27 апреля говядина в регионе подорожала с 700 до 702,14 рубля за килограмм. Свинина выросла в цене с 422 до 424,69 рубля. Курица осталась без изменений — 215,49 рубля.

Самая дорогая говядина — в Таганроге, 747,07 рубля за кило. Самые низкая цена — в Сальске, 645,58 рубля.

Свинина тоже дороже всего в Таганроге — 453,49 рубля за килограмм. А дешевле всего — в Ростове, где килограмм стоил 401,8 рубля.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове подсчитали стоимость шашлыка на майские праздники

В Ростове цены на мясо разнятся в магазинах и на рынках (подробнее)