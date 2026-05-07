Без электричества окажутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 7 мая

Света не будет в нескольких районах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 7 мая ожидаются на десятках улиц и затронут сотни и тысячи людей. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Украинская, 88-104;

- переулок Клязьминский, 72-94;

- переулок Тверской, 51-97 и 54-94;

- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;

- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;

- улица Белорусская, 90-106;

- улица Украинская, 109-125 и 88-104;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Добровольского, 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13;

- улица 1-я Грамши, 33-55 и 44-66;

- улица 2-я Грамши, 72-98;

- улица Волжская, 127-147 и 138-156;

- улица Камская, 127-167 и 118-152;

- улица Мурманская, 117-153 и 126-164;

- улица Глинки, 119-153 и 122-152;

- улица Калужская, 125-159 и 96-126;

- улица Дундича, 48-58;

- улица Можайская, 53-77.

С 9:00 до 13:00 отключения ожидаются по адресам:

- бульвар Комарова, 13, 13/1, 13/3;

- проспект Космонавтов, 19, 19/1.

С 9:00 до 18:00 без света окажутся ростовчане по адресам:

- улица Батуринская, 20-74 и 51-99;

- улица Коминтерна, 35;

- улица Международная, 23-29, 28;

- улица Кулагина, 28-34, 11-15, 12;

- улица Ревкомовская, 1-31 и 2-28;

- улица Международная, 7-23 и 12-24;

- улица Свердловская, 47, 47а.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Памятка для рыбаков: Что известно о запрете на ловлю рыбы в Ростовской области в мае и июне 2026

Запрет на ловлю рыбы в Ростовской области в мае — июне 2026: где и когда рыбачить (подробнее)