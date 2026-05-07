Без электричества окажутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 7 мая

Отключения света в Ростове на 7 мая ожидаются на десятках улиц и затронут сотни и тысячи людей. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Украинская, 88-104;
- переулок Клязьминский, 72-94;
- переулок Тверской, 51-97 и 54-94;
- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;
- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;
- улица Белорусская, 90-106;
- улица Украинская, 109-125 и 88-104;
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Добровольского, 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13;
- улица 1-я Грамши, 33-55 и 44-66;
- улица 2-я Грамши, 72-98;
- улица Волжская, 127-147 и 138-156;
- улица Камская, 127-167 и 118-152;
- улица Мурманская, 117-153 и 126-164;
- улица Глинки, 119-153 и 122-152;
- улица Калужская, 125-159 и 96-126;
- улица Дундича, 48-58;
- улица Можайская, 53-77.
С 9:00 до 13:00 отключения ожидаются по адресам:
- бульвар Комарова, 13, 13/1, 13/3;
- проспект Космонавтов, 19, 19/1.
С 9:00 до 18:00 без света окажутся ростовчане по адресам:
- улица Батуринская, 20-74 и 51-99;
- улица Коминтерна, 35;
- улица Международная, 23-29, 28;
- улица Кулагина, 28-34, 11-15, 12;
- улица Ревкомовская, 1-31 и 2-28;
- улица Международная, 7-23 и 12-24;
- улица Свердловская, 47, 47а.
