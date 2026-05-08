Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 8 мая

Отключения света в Ростове на 8 мая ожидаются на десятках улиц и затронут сотни людей. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Украинская, 88-104 и 109-125;

- переулок Клязьминский, 72-94;

- переулок Тверской, 51-97 и 54-94;

- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;

- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;

- улица Белорусская, 90-106;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица Комарова, 9А, 9/2, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3;

- улица Карбышева, 1-35 и 2-30;

- улица Физическая, 1-11 и 2-12;

- переулок Зимовниковский, 1-27 и 2-12;

- переулок Кузнецкий, 1-15 и 2-30;

- улица 12 декабря, 71-95 и 94-118;

- улица Конституционная, 83-103 и 84-106;

- переулок Цокольный, 1-9 и 2-10;

- улица Дундича, 1-23 и 2-26;

- улица 1-я Грамши, 1-17 и 2-32;

- улица 2-я Грамши, 35-55 и 34-58;

- улица Гончарова, 1-25 и 2-24;

- улица Можайская, 1-35.

