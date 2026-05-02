В Ростовской области 16-летний подросток пострадал в ДТП

Выезжать на питбайках на дороги общего пользования запрещено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ДТП попал 16-летний подросток на питбайке. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По предварительной информации, вечером 30 апреля молодой человек столкнулся с легковой иномаркой и получил травмы. Известно, что за рулем автомобиля находился 48-летний водитель.

В Госавтоинспекции напоминают: выезжать на питбайках на дороги общего пользования запрещено.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове отменили три спортивных праздника – велопарад и два забега

Власти не согласовали забеги и велопарад в Ростове весной 2026 года (подробности)