В Ростове после обрыва сети восстановили работу троллейбусов №1, 2 и 22

Троллейбусы снова курсируют по маршрутам.

Из-за обрыва контактной сети 1 мая в Ростове-на-Дону временно не работали троллейбусы №1, 2 и 22. Потом движение возобновили, сообщает в соцсетях портал «Ростовский городской транспорт».

Как уточнили в публикации, обрыв контактной сети чинили рядом с Театральной площадью.

- Движение троллейбусных маршрутов восстановлено, - говорится в сообщении «Ростовского городского транспорта».

