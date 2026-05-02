На берегу в Таганроге обнаружили мертвых дельфинов

Весной дельфины заходят в Таганрогский залив и даже в реку Дон. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На берегу в Таганроге обнаружили трех мертвых дельфинов-азовок. Об этом рассказали в соцсетях.

По словам очевидцев, одна из особей была взрослая, а недалеко от нее нашли еще два небольших дельфина, возможно, детенышей. В публикации предположили, что животные могли погибнуть из-за экологии.

Напомним, дельфин-азовка или азово-черноморская морская свинья - вид морских млекопитающих. Ранее зоолог рассказал «КП - Ростов-на-Дону», что азовки в весенний период заходят Таганрогский залив и даже в реку Дон за рыбой, которая идет на нерест.

