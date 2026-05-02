В начале 2026 года в Ростовской области подорожало жилье

1977 зданий жилого и нежилого назначения построили с января по март в Ростовской области.

По итогам первого квартала 2026 года в Ростовской области ввели 441,2 тысячи кв. метров жилья. Об этом говорится в отчете Росстата за январь-март 2026 года, передает портал domostroydon.ru.

За три месяца возвели 1977 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью в 650,9 тысячи кв. метров. На жилье пришлось 441,2 тысячи кв. метров.

Ростовская область оказалась второй в ЮФО по вводу жилья, уступив Краснодарскому краю. Всего по стране за первый квартал 2026 года ввели 117,1 тысячи построек общей площадью 34,4 миллиона кв. метров.

Также на портале приводятся данные по стоимости жилья в первом квартале 2026 года. Цены на первичном рынке увеличились на 4,9% по сравнению с таким же периодом 2025 года. Квартальная динамика показала рост на 2,8%. Динамика на вторичном рынке - 0,1% к предыдущему кварталу, но в годовом выражении рост составил 4,9%.

