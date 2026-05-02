НовостиЗвезды2 мая 2026 18:14

Ростовская область принимает Московский Пасхальный фестиваль

В Ростовском музтеатре состоялся концерт объединенного оркестра Мариинского и Большого театров
Ангелина СКИБА
Фестиваль - благотворительное событие для ценителей симфонической и звонарной музыки.

Ростовская область вновь принимает Московский Пасхальный фестиваль. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Как уточнил глава региона, фестиваль - благотворительное и просветительское событие для ценителей симфонической, звонарной музыки и хорового пения. Он был основан четверть века назад.

- На сцене Ростовского музыкального театра состоялся концерт объединенного оркестра Мариинского и Большого театров. За дирижерским пультом был Валерий Гергиев. Благодарю маэстро за прекрасный музыкальный подарок для жителей Дона. Особенно ценно, что дирижер приехал в Ростов накануне своего дня рождения, - написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Губернатор поблагодарил Валерия Гергиева за мастерство, которое обогащает российскую культуру.

