В понедельник температура воздуха по области поднимется до +19. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 4 мая станет немного прохладнее, усилится ветер и пройдут дожди. Подробный прогноз на понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 4 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем временами пройдет дождь. Северо-восточный и восточный ветер разовьет скорость 6 - 11 м/с, днем его порывы усилятся до 16 м/с. В ночь на 5 мая также ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный и восточный задует со скоростью 5 - 10 м/с.

В Ростовской области в понедельник будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами пройдут небольшой и умеренный дождь. Северо-восточный и восточный ветер задует со скоростью до 6 - 11 м/с, днем по южной половине возможны порывы до 16 м/с. В ночь на вторник местами ожидается небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-восточный и восточный будет дуть со скоростью до 5 - 10 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 4 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +12 — +14 градусов. В ночь на 5 мая столбики термометров опустятся до +7 — +9 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +9 до +14 градусов, местами – до +19. В ночь на вторник ожидается от +5 до +10 градусов, при прояснениях - до +2.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сначала заморозки до -3, а потом жара до +31: Погода в Ростовской области на май 2026

Синоптик Елена Назарова рассказала о погоде на май в Ростовской области (подробнее)