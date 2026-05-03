Утром 3 мая в Ростовской области сняли угрозу беспилотной опасности

Утром 3 мая в Ростовской области сняли беспилотную опасность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области утром 3 мая объявили отбой беспилотной опасности. Оповещение поступило через приложение МЧС.

Об угрозе воздушной атаки жителей донского региона предупредили после полуночи. Людей просили покинуть открытые участки местности, зайти в помещения и не приближаться к окнам. Утром в 06.21 режим беспилотной опасности был снят.

Напомним, что в ночь на 2 мая Ростовская область подверглась воздушной атаке. Силы ПВО уничтожили вражеские дроны в Неклиновском и Миллеровском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не земле не поступала.

