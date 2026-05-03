Жители Ростовской области поделились снимками собранных в мае грибов

Жители Ростовской области отправились в майские праздники за грибами. Фото: сообщество Грибная охота в Ростовской области Вконтакте

Жители Ростовской области поделились снимками грибов, собранных в первые дни мая. Увидеть их можно в тематических группах в соцсетях.

Дончане собрали грибы в Ростове, Неклиновском, Аксайском и Каменском районах. Среди них - рядовка, энтолома, синеножка и сморчок. Считается, что последний не уступает по вкусу белым грибам и лисичкам, недаром в мире сморчки по ценности стоят на втором месте после трюфелей.

В Ростове сморчки можно было собирать еще в апреле, но в майские праздники у людей появилось свободное время, чтобы отправиться на их поиски. По словам грибников, готовить сморчки нетрудно: нужно разрезать их пополам, посмотреть нет ли внутри насекомых, после чего потушить на сковородке со сметаной или сливками.

