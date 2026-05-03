В Ростове неизвестные запустили фейерверк во время угрозы БПЛА

В Ростове неизвестные запустили фейерверк во время угрозы применения БПЛА.

В Ростове неизвестные запустили фейерверк во время режима беспилотной опасности. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По словам горожан, кто-то решил воспользоваться пиротехникой вечером 2 мая в районе улиц Суворова и Журавлева. В это время в регионе была объявлена угроза применения БПЛА.

Напомним, что до 1 декабря 2026 года на территории Ростовской области введены ограничения на использование фейерверков, салютных установок, петард и ракет. Нарушителям грозят штрафы: гражданам — от 3 000 до 5 000 рублей, должностным лицам — от 20 000 до 40 000, фирмам и предприятиям — от 200 000 до 400 000.

