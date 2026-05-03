Аналитики подсчитали, какие продукты подорожали в Ростовской области за неделю

В Ростовской области за неделю подорожали говядина и свинина.

В Ростовской области за неделю выросли цены на мясо и мороженую рыбу. Об этом свидетельствует исследование Ростовстата.

По данным аналитиков, 20 апреля средняя стоимость говядины в донском регионе составляла 700 рублей за килограмм, а по состоянию на 27 апреля – уже 702. Свинина продавалась за 422 рубля, а спустя неделю цена выросла до 424. Подорожала и мороженая рыба – с 335,9 рубля за килограмм до 336,88.

В настоящее время, самая дорогая говядина продается в Таганроге – за килограмм придется отдать 747 рублей, а самая дешевая - в Сальске по цене 645,58. Стоимость свинины в Таганроге тоже выше, чем в других муниципалитетах и составляет 454,49 рубля. А выгоднее всего этот товар покупать в Ростове – за 401,8. Что касается мороженой рыбы, то в Донской столице она, наоборот, самая дорогая – 352,97 рубля за килограмм. А вот жители Волгодонска могут купить ее за 301,73 рубля.

