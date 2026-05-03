В Ростовской области продают автобусы для перевозки детей

В Ростовской области продают два школьных автобуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области выставили на торги два специальных автобуса для перевозки детей. Информация об этом размещена на сайте ГИС Торги.

Организатором торгов выступила администрация Цимлянского района. Оба школьных автобуса – модели ПАЗ желтого цвета, с бензиновым двигателем. Дата выпуска - 2013 год. Начальная стоимость составляет 339 тысяч 648 рублей. В описании лота говорится, что транспортные средства не имеют обременений и ограничений.

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 мая, победителя определят 29 мая.

