Особый противопожарный режим начал действовать в Ростовской области

В Ростовской области начал действовать особый противопожарный режим.

С 1 мая в Ростовской области действует особый противопожарный режим. Об этом сообщается в канале МАХ донского правительства.

Жителям региона запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность вплоть до 15 октября.

- Организовано патрулирование территорий силами местного населения и добровольных пожарных формирований, а также видеонаблюдение за лесными массивами, - говорится в сообщении.

В случае возгораний для их ликвидации будут задействованы 3,8 тысячи пожарных, 1 270 единиц техники и почти 10,3 тысячи единиц оборудования и инвентаря. Жителей, которые станут свидетелями огненных ЧП просят звонить по единому номеру для вызова экстренных служб - 112.

