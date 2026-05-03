В Ростовской области машина врезалась в ограждение: есть погибший и пострадавший

В Ростовской области машина врезалась в ограждение, водитель погиб. Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошла авария с погибшим и пострадавшим. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ЧП случилось в ночь на воскресенье, 3 мая на проспекте Лазоревый в Волгодонске. По предварительным данным, водитель «Киа Оптима» не выбрал безопасную скорость и врезался сначала в бордюр, а потом в дорожное барьерное ограждение. В результате аварии 34-летний водитель скончался на месте, а его 37-летний пассажир получил травмы.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - говорится в сообщении.

