В Ростовской области утром 4 мая объявили отбой беспилотной опасности

Утром 4 мая в Ростовской области сняли угрозу беспилотной опасности.

Утром 4 мая в Ростовской области сняли угрозу беспилотной опасности. Жители получили соответствующее оповещение от РСЧС .

Угроза применения БПЛА была объявлена в Ростовской области вечером, 3 мая. Жителей просили покинуть открытые участки улиц, проследовать в помещения и держаться подальше от окон.

Позже стало известно, что ночью донской регион подвергся атаке около двух десятков беспилотников. Силы ПВО уничтожили вражеские дроны в шести районах Ростовской области: Боковском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском.

Как сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь, сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали, информация будет уточняться.

